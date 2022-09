Ci sono Singo e Laurentiè, out Marchizza: le ufficiali di Torino-Sassuolo (Di sabato 17 settembre 2022) Torino Sassuolo- Quarta gara di Serie A, dopo la gara tra Spezia e Sampdoria, tornano in campo Torino contro Sassuolo, nell’anticipo delle 20:45. Ultima gara del Sabato, all’Olimpico grande Torino scendono in campo gli uomini di Juric contro il Sassuolo di Alessio Dionisi. I Granata vengono da un buon periodo, coadiuvato dalla sconfitta contro l’Inter per 1-0, al 90?. I Neroverdi, invece, non trovano da tanto la vittoria e hanno bisogno di punti. Partiamo dagli ufficiali del Torino che: schiera Milinkovic-Savic in porta, supportato difensivamente da Buongiorno, Schuurs e Djidji al posto di Ricardo Rodriguez. Sulle fascie ci sono Singo e Vojvoda, in mediana agiranno Linetty e Lukic. Sulla trequarti dentro Vlasic e ... Leggi su seriea24 (Di sabato 17 settembre 2022)- Quarta gara di Serie A, dopo la gara tra Spezia e Sampdoria, tornano in campocontro, nell’anticipo delle 20:45. Ultima gara del Sabato, all’Olimpico grandescendono in campo gli uomini di Juric contro ildi Alessio Dionisi. I Granata vengono da un buon periodo, coadiuvato dalla sconfitta contro l’Inter per 1-0, al 90?. I Neroverdi, invece, non trovano da tanto la vittoria e hanno bisogno di punti. Partiamo daglidelche: schiera Milinkovic-Savic in porta, supportato difensivamente da Buongiorno, Schuurs e Djidji al posto di Ricardo Rodriguez. Sulle fascie cie Vojvoda, in mediana agiranno Linetty e Lukic. Sulla trequarti dentro Vlasic e ...

Fede_il_granata : @LattuadaGiacomo Comunque su singo sono confuso, mi ricordo stravedessi per lui (per le nostre possibilità) perché… - LattuadaGiacomo : @lollo250 Per me semplicemente vedono del potenziale (perché solo chi è prevenuto può negarlo), ma essendo stato l’… - gpeep611 : @LattuadaGiacomo I due centrocampisti secondo me non hanno fatto male, sono calati nel secondo tempo. Vlasic ha fat… - Serie_A_ES : Ci sono Singo e Laurentiè, out Marchizza: le ufficiali di Torino-Sassuolo - infoitsport : Ci sono Singo e Laurentiè, out Marchizza: le ufficiali di Torino-Sassuolo -