Meloni: “Serve un governo di legislatura, stabile per 5 anni” (Di venerdì 16 settembre 2022) MILANO – “Il contesto è molto complesso, c’è bisogno di avere un po’ di stabilità e una visione chiara. Il problema dei governi italiani negli ultimi anni, dove c’era un pò tutto e il suo contrario, purtroppo è che le risorse vengono disperse, perchè ciascuno punta alla sua priorità”. Lo ha detto la presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, intervenendo questa mattina alla trasmissione “Radio Anch’io” su Rai Radio 1. “La pandemia, una guerra nel cuore dell’Europa e il conseguente aumento dei costi delle materie e dei prezzi dell’energia le stelle, il rischio di una crisi alimentare: non è oggettivamente un contesto molto facile nel quale ci si potrebbe ritrovare a governare”, ha aggiunto Meloni, sottolineando che “è arrivato il momento di un governo fermo per cinque anni”, che “sarebbe una ... Leggi su lopinionista (Di venerdì 16 settembre 2022) MILANO – “Il contesto è molto complesso, c’è bisogno di avere un po’ di stabilità e una visione chiara. Il problema dei governi italiani negli ultimi, dove c’era un pò tutto e il suo contrario, purtroppo è che le risorse vengono disperse, perchè ciascuno punta alla sua priorità”. Lo ha detto la presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia, intervenendo questa mattina alla trasmissione “Radio Anch’io” su Rai Radio 1. “La pandemia, una guerra nel cuore dell’Europa e il conseguente aumento dei costi delle materie e dei prezzi dell’energia le stelle, il rischio di una crisi alimentare: non è oggettivamente un contesto molto facile nel quale ci si potrebbe ritrovare a governare”, ha aggiunto, sottolineando che “è arrivato il momento di unfermo per cinque”, che “sarebbe una ...

ilfoglio_it : Per capire quanto la Lega è compromessa con Putin non serve parlare di ciò che non si sa (i soldi), ma è sufficient… - ItaliaViva : L'#ItaliaSulSerio è al fianco del Presidente #Draghi affinché faccia tutto quello che serve al Paese. Non come il… - FratellidItalia : ?? Vogliamo combattere la povertà investendo sul #lavoro e per farlo è necessario tagliare il #cuneofiscale Serve a… - Lopinionista : Meloni: “Serve un governo di legislatura, stabile per 5 anni” - volapuma2 : @MarykoMayko @Ve10VeGhost @ultimora_pol Ha fatto le giunte a Genova e Palermo con la Meloni e Salvini, serve altro?… -