Draghi | “C’è chi parla di nascosto con i russi” – Video

(Di venerdì 16 settembre 2022) (Adnkronos) – "C'è chi parla di nascosto con i russi, chi vuole togliere le sanzioni. C'è pure lui" in campagna elettorale, "ma la maggioranza degli italiani non lo fa e non lo vuole fare". Così il premier Mario Draghi in conferenza stampa. "Io guardo alla maggioranza degli italiani e al governo che ha avuto l'onore di presiedere".

