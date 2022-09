"Mette a rischio il Made in Italy". È bufera sul report Ue che strizza l'occhio al Nutriscore (Di lunedì 12 settembre 2022) L'endorsement del Centro Comune di Ricerca della Commissione europea al Nutriscore: "Le etichette fronte pacco colorate più facili da comprendere". La protesta dei produttori italiani: "Sistema fuorviante e discriminatorio" Leggi su ilgiornale (Di lunedì 12 settembre 2022) L'endorsement del Centro Comune di Ricerca della Commissione europea al: "Le etichette fronte pacco colorate più facili da comprendere". La protesta dei produttori italiani: "Sistema fuorviante e discriminatorio"

Agenzia_Ansa : 'Il caro-energia mette a rischio 881.264 micro e piccole imprese con 3.529.000 di addetti, pari al 20,6% dell'occup… - ollenotnasilus : 'Mette a rischio il Made in Italy'. È bufera sul report Ue che strizza l'occhio al Nutriscore… - AlsoliCinzia : RT @ParliamoDiNews: Il riscaldamento globale mette il mondo a rischio di superare più punti critici climatici #10Settembre #Scienza #Cambia… - RobyManfree : @marpi09 @MissTravma @AndreaVannucc10 @findomWoR @findomitalia @rtfemdom1 @Brun0Parent @RT_slave9 Mette a rischio i… - PakiFerrara : RT @MaxBambi7: La Serie A è quel campionato in cui Hateboer mette a rischio la carriera di Leao in Ata-Milan e termina la partita. Stasera… -