FdI al democratico Emiliano | “Le parole sono pietre A parti invertite sarebbe scoppiato il finimondo”

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 12 settembre 2022) “Sputeranno sangue”.comequelle del governatore della Puglia, Michele, all’indirizzo del centrodestra davanti a un Letta plaudente. Che scatenano le reazioni sdegnate di Fratelli d’Italia contro l’escalation di violenza verbale alimentata dalla sinistra. E spesso messa in atto dai ‘bravi ragazzi’ dei centri sociali. Alla replica a caldo di Giorgia Meloni dal palco di Milano (“Mistufata dell’irresponsabilità che sto vedendo in questa classe politica”) seguono i commenti durissimi di molti esponenti di spicco del suoto. Nel silenzio assordante della sinistra. FdI controgravissime “gravissime. Una frase del genere, non ha alcuna scusante”, dice il capogruppo di FdI al Senato Luca Ciriani. ...