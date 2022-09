Camicioli | “A La Spezia non hanno preso bene l’esultanza di Spalletti”

FCosatti : RT @MarioGiunta: ??Super Post ?? SkySport24 ?? Spezia-Bologna & Verona-Samp ?? Dalle 16,50 alle 18 ?? Assogna, Padovan, @dede181181, @Camiciol… - MarioGiunta : ??Super Post ?? SkySport24 ?? Spezia-Bologna & Verona-Samp ?? Dalle 16,50 alle 18 ?? Assogna, Padovan, @dede181181,… -

CalcioNapoli24

Davidedi Sky Sport è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss ... Ecco quanto evidenziato da CN24: 'Aci sono rimasti male per l'esultanza di Spalletti, ...Davidedi Sky Sport è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss ... Ecco quanto evidenziato da CN24: 'Aci sono rimasti male per l'esultanza di Spalletti, ... Sky, Camicioli: "A Spezia non hanno preso bene l'esultanza di Spalletti, Napoli la squadra con più fantasia" Davide Camicioli, giornalista di SKY, nel corso del suo intervento a Radio Kiss Kiss Napoli, ha raccontato un retroscena che riguarda Spalletti.