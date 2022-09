Alberi per il Futuro 2022: Partecipa anche tu! (Di lunedì 12 settembre 2022) Il 19, 20 e 21 novembre 2022, in occasione della giornata nazionale degli Alberi, tornerà Alberi per il Futuro. Dal 2015, l’iniziativa, fortemente voluta da Gianroberto Casaleggio, ha consentito di piantare migliaia e migliaia di Alberi nelle nostre città contribuendo alla riforestazione urbana per migliorare le condizioni ambientali dei nostri spazi di vita. Ogni albero assorbe intorno ai 15 kg di CO2 e produce ossigeno per 2,5 esseri umani. Ma non solo. La forestazione urbana contribuisce all’abbassamento delle temperature e previene il consumo del suolo. Pertanto anche quest’anno l’Associazione Gianroberto Casaleggio in sinergia con Rousseau non poteva che continuare sulla strada dell’impegno ambientale e farsi nuovamente promotrice dell’iniziativa. Affinché tutti i cittadini che ... Leggi su ilblogdellestelle (Di lunedì 12 settembre 2022) Il 19, 20 e 21 novembre, in occasione della giornata nazionale degli, torneràper il. Dal 2015, l’iniziativa, fortemente voluta da Gianroberto Casaleggio, ha consentito di piantare migliaia e migliaia dinelle nostre città contribuendo alla riforestazione urbana per migliorare le condizioni ambientali dei nostri spazi di vita. Ogni albero assorbe intorno ai 15 kg di CO2 e produce ossigeno per 2,5 esseri umani. Ma non solo. La forestazione urbana contribuisce all’abbassamento delle temperature e previene il consumo del suolo. Pertantoquest’anno l’Associazione Gianroberto Casaleggio in sinergia con Rousseau non poteva che continuare sulla strada dell’impegno ambientale e farsi nuovamente promotrice dell’iniziativa. Affinché tutti i cittadini che ...

