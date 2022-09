Inter-Torino 1-0 | il gol di Brozovic all' ultimo minuto salva Inzaghi

Inter : ???? La storia nerazzurra di @FDimarco ?? I numeri della sfida col Torino ?? I 12 anni all’Inter di @PandiniMarta… - Inter : INTER-TORINO HISTORY ?? Chi ha segnato il gol del 3-0? ? - SkySport : INTER-TORINO 1-0 Risultato finale ? ? #Brozovic (89’) ? SERIE A - 6^ giornata ?? - OnorioFerraro : RT @BandieraInter: FT: ??? #INTER 1-0 Torino ? 89’ #Brozovic #InterTorino - BandieraInter : FT: ??? #INTER 1-0 Torino ? 89’ #Brozovic #InterTorino -

Sintesi1 - 0 MOVIOLA PRIMO TEMPO 1 COMINCIA LA GARA ...Dove vederla Il calcio d'inizio diè fissato alle ore 18:00; la partita sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming da Dazn. Gli abbonati Sky potranno seguire il match in tv anche ...L'Inter batte il Torino nell'anticipo della sesta giornata di Serie A e ottiene tre punti fondamentali in classifica: la decide Brozovic ...Non pervenuto. ALL. INZAGHI 6 - Inutile girarci intorno, per larghi tratti del match il Torino mette la museruola all'Inter e sfiora la rete a più riprese. A salvargli la serata e a fargli da scudo ...