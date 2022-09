Napoli | la bomba d’acqua sommerge la città | disagi ovunque

(Di venerdì 9 settembre 2022) Unaha colpitoquesta mattina, provocandoin diverse zone della: non ci sono feriti al momento. Il maltempo questa mattina ha colpito l’Italia e specialmente, con unache si è abbattuta sullapartenopea. Non risultano feriti, ma ci sono danni ein diverse zone della metropoli. Disaggi ina causa del maltempo (via Immagine di repertorio)Questa mattinaè stata colpita da unache ha lasciato di sasso i cittadini. Infatti i temporali hanno allagato diverse strade, provocando diversiper il traffico. Fortunatamente non si ...

