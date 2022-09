VANESSA INCONTRADA: TORNO IN TV CON 4 PROGRAMMI. MELONI? MI FA MOLTA PAURA (Di giovedì 8 settembre 2022) VANESSA INCONTRADA non ha uno spazio libero in agenda, come racconta in un’ampia intervista. Si parte con i Music Awards, in onda venerdì e sabato su Rai1, Striscia la notizia a ottobre, Zelig a novembre, il teatro, la fiction Fosca Innocenti, un film. «Quello dei Tim Music Awards è un palco su cui sono a mio agio, sono una festa, non li vivo come l’Oscar della musica, come una gara rigorosa, ma come un premio a chi ha venduto di più. Tra me e Carlo Conti (conducono insieme da 11 anni) si è istaurato un rapporto speciale, lui non è abituato alla coppia, di solito conduce da solo, ma abbiamo trovato un’alchimia magica», confida al Corriere. Con Alessandro Siani farà ancora coppia a Striscia la notizia. «Alessandro sa lavorare benissimo in coppia, non è incentrato su se stesso. Ed è così anche a luci spente. Altre conferme: Fosca Innocenti 2 e Zelig ... Leggi su bubinoblog (Di giovedì 8 settembre 2022)non ha uno spazio libero in agenda, come racconta in un’ampia intervista. Si parte con i Music Awards, in onda venerdì e sabato su Rai1, Striscia la notizia a ottobre, Zelig a novembre, il teatro, la fiction Fosca Innocenti, un film. «Quello dei Tim Music Awards è un palco su cui sono a mio agio, sono una festa, non li vivo come l’Oscar della musica, come una gara rigorosa, ma come un premio a chi ha venduto di più. Tra me e Carlo Conti (conducono insieme da 11 anni) si è istaurato un rapporto speciale, lui non è abituato alla coppia, di solito conduce da solo, ma abbiamo trovato un’alchimia magica», confida al Corriere. Con Alessandro Siani farà ancora coppia a Striscia la notizia. «Alessandro sa lavorare benissimo in coppia, non è incentrato su se stesso. Ed è così anche a luci spente. Altre conferme: Fosca Innocenti 2 e Zelig ...

