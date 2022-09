Spalletti: 'Col Liverpool servirà una prestazione all'altezza' (Di martedì 6 settembre 2022) ''Andiamo a giocare la partita e per provare a vincerla''. E' un Luciano Spalletti deciso quello che presenta la partita di domani sera al Maradona con il Liverpool. ''Non si deve andare a limitare - ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 6 settembre 2022) ''Andiamo a giocare la partita e per provare a vincerla''. E' un Lucianodeciso quello che presenta la partita di domani sera al Maradona con il. ''Non si deve andare a limitare - ...

glooit : Spalletti: 'Col Liverpool servirà una prestazione all'altezza' leggi su Gloo - napolista : #Spalletti: «#Osimhen domani si allenerà col gruppo, se la risposta sarà buona come oggi, giocherà» In conferenza:… - Napoli_Report : RT @claudioruss: #Napoli #Spalletti: '#Osimhen? Victor ieri aveva un fastidio, zero allenamento ieri e allenamento differenziato oggi, col… - TommasoFisca : RT @claudioruss: #Napoli #Spalletti: '#Osimhen? Victor ieri aveva un fastidio, zero allenamento ieri e allenamento differenziato oggi, col… - napoliculture : ??#Spalletti: '#Osimhen? Victor ieri aveva un fastidio, zero allenamento ieri e allenamento differenziato oggi, col… -