Weekend di pioggia, ma da lunedì tornano sole e caldo (Di sabato 3 settembre 2022) (Adnkronos) – Ombrelli aperti in questo primo fine settimana di settembre ma già da lunedì tornano caldo e sole prima di altre piogge attese a metà settimana al Nord. Un uragano sull’Atlantico e un profondissimo ciclone sulle Isole britanniche: questo mese inizia con una situazione meteorologica eccezionale. L’uragano Danielle si sposterà verso est, verso l’Europa ma ancora è molto lontano e la sua traiettoria da definire. Il ciclone extratropicale sulle Isole britanniche, invece, sarà perlopiù stazionario per più giorni, e porterà condizioni perturbate sul Nord-ovest europeo. L’Italia risentirà marginalmente del ciclone inglese con qualche pioggia e locali temporali forti nel Weekend al Centro-Nord. La prossima settimana questa configurazione ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 3 settembre 2022) (Adnkronos) – Ombrelli aperti in questo primo fine settimana di settembre ma già daprima di altre piogge attese a metà settimana al Nord. Un uragano sull’Atlantico e un profondissimo ciclone sulle Ibritanniche: questo mese inizia con una situazione meteorologica eccezionale. L’uragano Danielle si sposterà verso est, verso l’Europa ma ancora è molto lontano e la sua traiettoria da definire. Il ciclone extratropicale sulle Ibritanniche, invece, sarà perlopiù stazionario per più giorni, e porterà condizioni perturbate sul Nord-ovest europeo. L’Italia risentirà marginalmente del ciclone inglese con qualchee locali temporali forti nelal Centro-Nord. La prossima settimana questa configurazione ...

Rugantino__ : Ora ci vorrebbe un weekend di pioggia continua, il frigo pieno, un camino acceso, e un divano da condividere, fino… - MartaAbbiati : @sono_selvatica Sabato, pioggia, caffè ?? Buongiorno Francesca,buon weekend - Giulicat1512 : Eccoci a sabato, al primo weekend di settembre . . .da me pioggia prevista in parecchie ore del giorno . . .ma per… - IreneGiussani99 : bene oggi è venerdì la norma sociale dice che il weekend è fatto per uscire e divertirsi ma a me non frega un cazzo… - Yogaolic : RT @fanpage: Sarà un weekend all’insegna della pioggia al Nord e al Centro. Tempo più stabile invece al Sud con rare precipitazioni e tempe… -