VIDEO Moto3, GP Misano 2022: highlights e sintesi qualifiche. Oncu in pole, 7mo Foggia (Di sabato 3 settembre 2022) Deniz Oncu è stato il migliore nelle qualifiche del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini. Il turco di KTM gestirà il gruppo domani al via del 14mo atto stagionale, abile oggi ad avere la meglio sull'iberico Daniel Holgado (KTM) ed il brasiliano Diogo Moreira (MT Helmets). Il nipponico Ryusei Yamanaka (MT Helmets) aprirà la seconda fila dello schieramento davanti allo spagnolo Izan Guevara (Aspar) ed a Carlos Tatay (CFMOTO Racing PruestelGP). Da evidenziare, invece, il 7mo posto di Dennis Foggia (Leopard), determinato a tenere aperta la battaglia per il titolo. Il romano ha tutte le carte in regola per recuperare nella competizione di domani. Dovrà risalire il gruppo anche il padrone della serie Sergio Garcia (Aspar), 13mo in griglia alle spalle di Stefano Nepa (Angeluss MTA Team) e Jaume Masià (KTM).

