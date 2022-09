F1, Charles Leclerc e Carlos Sainz davanti a tutti nella FP2 a Zandvoort, 8° Verstappen si nasconde (Di venerdì 2 settembre 2022) E’ andata in archivio la seconda sessione di prove libere del GP d’Olanda, 15° round del Mondiale 2022 di F1. Sulla pista di Zandvoort (Paesi Bassi), le due Ferrari hanno dato chiari segnali di vitalità occupando le prime due posizioni della FP2: Charles Leclerc in 1:12.345 a precedere di appena 0.004 il compagno di squadra Carlos Sainz. Una graduatoria, comunque, da prendere con le molle visto, considerando che non tutti i piloti hanno seguito il medesimo iter. Per questo ci sono riscontri da valutare: in primis, bene le Mercedes con Lewis Hamilton terzo a 0.072 dal vertice e George Russell quinto a 0.310. Tra loro un sempre pimpante, sul giro secco, Lando Norris con la McLaren a 0.103. A completare la top-10 abbiamo Lance Stroll (Aston Martin) in sesta posizione a 0.401 ... Leggi su oasport (Di venerdì 2 settembre 2022) E’ andata in archivio la seconda sessione di prove libere del GP d’Olanda, 15° round del Mondiale 2022 di F1. Sulla pista di(Paesi Bassi), le due Ferrari hanno dato chiari segnali di vitalità occupando le prime due posizioni della FP2:in 1:12.345 a precedere di appena 0.004 il compagno di squadra. Una graduatoria, comunque, da prendere con le molle visto, considerando che noni piloti hanno seguito il medesimo iter. Per questo ci sono riscontri da valutare: in primis, bene le Mercedes con Lewis Hamilton terzo a 0.072 dal vertice e George Russell quinto a 0.310. Tra loro un sempre pimpante, sul giro secco, Lando Norris con la McLaren a 0.103. A completare la top-10 abbiamo Lance Stroll (Aston Martin) in sesta posizione a 0.401 ...

RobChinchero : Nuova PU per Charles Leclerc. Scatterà dal fondo della griglia nel GP del Belgio. Nessun cambio per Sainz. - riccardo_z15 : @ScuderiaFerrari @Charles_Leclerc @Carlossainz55 FORZA RAGAZZI AAAAAAAAEEEEEE - Only_Leclerc : RT @_proud_of_lou_: mario isola sconsiglia la gomma bianca. quelli del muretto ferrari che avevano già deciso di montarle a charles: #Dutch… - theirsuccesses : @ScuderiaFerrari @Charles_Leclerc @Carlossainz55 Godiamoci questo risultato ? - FebPezz : @ScuderiaFerrari @Charles_Leclerc @Carlossainz55 Ci era mancata una Ferrari così adesso concentrati per la qualific… -