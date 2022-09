Attenzione a questo tonno in scatola, non mettetelo sulle vostre tavole: cos’hanno scoperto (Di venerdì 2 settembre 2022) Già gli antichi praticavano su larga scala la pesca del tonno, soprattutto a Gibilterra e in Sicilia lungo le coste del trapanese. La tecnica di pesca variava a seconda del luogo e della stagione. La specie pescata era soprattutto il tonno rosso. Attualmente la maggior parte della flotta tonniera utilizza le reti da circuizione. Il tonnetto striato, che oggi è la specie più utilizzata per il consumo alimentare al mondo, è pescato a canna, più ecosostenibile. Uno dei prodotti, infatti, maggiormente usato sulle nostre tavole è il tonno in scatola. La storia che stiamo per raccontarvi però riguarda una donna che aprendo una scatoletta ha trovato una brutta sorpresa al suo interno.



Attenzione a questo tonno in ... Leggi su tvzap (Di venerdì 2 settembre 2022) Già gli antichi praticavano su larga scala la pesca del, soprattutto a Gibilterra e in Sicilia lungo le coste del trapanese. La tecnica di pesca variava a seconda del luogo e della stagione. La specie pescata era soprattutto ilrosso. Attualmente la maggior parte della flotta tonniera utilizza le reti da circuizione. Il tonnetto striato, che oggi è la specie più utilizzata per il consumo alimentare al mondo, è pescato a canna, più ecosostenibile. Uno dei prodotti, infatti, maggiormente usatonostreè ilin. La storia che stiamo per raccontarvi però riguarda una donna che aprendo una scatoletta ha trovato una brutta sorpresa al suo interno.in ...

matteosalvinimi : Mi piacerebbe tanto sapere: cosa rispondereste a questo “genio” che vorrebbe che tutti gli studenti frequentassero… - angelinascanu : RT @AdalucDe: Vi piacciono i sondaggi? Leggeteli con attenzione,la verità è che non c’è polarizzazione, ci sono invece alcune novità, quest… - cstefano1974 : @luigidimaio Vai a cagare!!! Con questo post hai già avuto il massimo della mia attenzione. Levati dalle scatole, i… - AllStarsLA : @unchimico Ma infatti, contando come vengono riportate le cose in questo, bisogna proprio fare attenzione a cosa si dice e come - 68Ferrazzi : RT @TatiUdaci: Attenzione! Riprese esclusive! Un dipendente della centrale nucleare di Zaporozhye testimonia gli attacchi terroristici de… -