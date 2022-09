Ucraina: prove di trasferimenti forzati in Russia (Di giovedì 1 settembre 2022) Human Rights Watch ha pubblicato un rapporto nel quale afferma che ci sono prove di trasferimenti forzati in Russia di cittadini dell’Ucraina. Inoltre afferma che i funzionari russi hanno utilizzato una forma di screening di sicurezza obbligatorio, che comprende anche la raccolta di dati biometrici. HRW: ci sono prove di trasferimenti forzati in Russia di Leggi su periodicodaily (Di giovedì 1 settembre 2022) Human Rights Watch ha pubblicato un rapporto nel quale afferma che ci sonodiindi cittadini dell’. Inoltre afferma che i funzionari russi hanno utilizzato una forma di screening di sicurezza obbligatorio, che comprende anche la raccolta di dati biometrici. HRW: ci sonodiindi

