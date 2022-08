Inter, Sky: “Si segue Borna Sosa, in caso di partenza di Gosens” (Di mercoledì 31 agosto 2022) Inter Borna Sosa- L’Inter è tornata subito al lavoro dopo la vittoria per 3-1, contro la Cremonese. C’è il derby in vista, in programma sabato 3 settembre, alle ore 18:00. L’Inter è molto attenta sul mercato in entrata, nonostante i Nerazzurri abbiano confermato la scorsa settimana la chiusura della finestra estiva. Nelle ultime ore è apparso un Interesse molto prepotente del Leverkusen per Robin Gosens, non convincente ancora nell’Inter. Infatti, il club di Zhang ci pensa, se sarà un’offerta irrinunciabile l’Olandese può partire. La dirigenza nerazzurra si è subito mossa e ha già individuato il sostituto: si tratta di Borna Sosa, laterale mancino dello Stoccarda. Il profilo sarebbe ideale per caratteristiche, dato ... Leggi su seriea24 (Di mercoledì 31 agosto 2022)- L’è tornata subito al lavoro dopo la vittoria per 3-1, contro la Cremonese. C’è il derby in vista, in programma sabato 3 settembre, alle ore 18:00. L’è molto attenta sul mercato in entrata, nonostante i Nerazzurri abbiano confermato la scorsa settimana la chiusura della finestra estiva. Nelle ultime ore è apparso unesse molto prepotente del Leverkusen per Robin, non convincente ancora nell’. Infatti, il club di Zhang ci pensa, se sarà un’offerta irrinunciabile l’Olandese può partire. La dirigenza nerazzurra si è subito mossa e ha già individuato il sostituto: si tratta di, laterale mancino dello Stoccarda. Il profilo sarebbe ideale per caratteristiche, dato ...

