Si aggrava la crisi in Iraq

(Di martedì 30 agosto 2022) Il leader religioso sciita iracheno Moqtada Sadr ha ordinato alle 15 di oggi ai suoi seguaci armati di ritirarsi entro un'ora dalle strade dentro e attorno alla Zona Verde di Baghdad. Nel comunicato diffuso dai suoi collaboratori Sadr ha confermato la decisione assunta ieri «di ritirarsi definitivamente dalla vita politica», un fatto che ha scatenato la mobilitazione generale e le proteste sfociate nelle violenze di questa notte. Moqtada Sadr ha anche chiesto pubblicamente scusa «al popolo iracheno» per i sanguinosi scontri a cui da ieri hanno partecipato i suoi seguaci. In una conferenza stampa trasmessa dalla televisione irachena Sadr ha affermato: «Sono molto rattristato per quello che sta accadendo in, offro le scuse al popolo iracheno per quello che è successo. La nostra patria è ora prigioniera della corruzione ma la rivoluzione non si fa con le armi» ...