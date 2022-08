Napoli - Lecce : I convocati di mister Baroni (Di martedì 30 agosto 2022) Il tecnico Marco Baroni ha convocato i seguenti calciatori per la gara Napoli - Lecce 4ª giornata di andata della Serie A TIM in programma mercoledì 31 agosto 2022 alle ore 20:45. Questa la lista dei convocati: PORTIERI1. Bleve30. Falcone36. Samooja DIFENSORI6. Baschirotto24. Frabotta25. Gallo17. Gendrey97. Pezzella5. Pongracic13. Tuia93. UmtitiCENTROCAMPISTI7. Askildsen8. Bistrovic29. Blin16. Gonzalez14. Helgason42. Hjulmand ATTACCANTI22. Banda77. Ceesay9. Colombo11. Di Francesco19. Listkowski99. Rodriguez27. Strefezza UsLecce.it Leggi su terzotemponapoli (Di martedì 30 agosto 2022) Il tecnico Marcoha convocato i seguenti calciatori per la gara4ª giornata di andata della Serie A TIM in programma mercoledì 31 agosto 2022 alle ore 20:45. Questa la lista dei: PORTIERI1. Bleve30. Falcone36. Samooja DIFENSORI6. Baschirotto24. Frabotta25. Gallo17. Gendrey97. Pezzella5. Pongracic13. Tuia93. UmtitiCENTROCAMPISTI7. Askildsen8. Bistrovic29. Blin16. Gonzalez14. Helgason42. Hjulmand ATTACCANTI22. Banda77. Ceesay9. Colombo11. Di Francesco19. Listkowski99. Rodriguez27. Strefezza Us.it

Antonio_Tajani : Grazie a @forza_italia il 40% delle risorse del PNRR andrà al Sud. Ora flessibilità a Bruxelles per spendere le ris… - sscnapoli : ?? #NapoliLecce, biglietti in vendita. ?? #ForzaNapoliSempre - NCN_it : UFFICIALE – #Napoli-#Lecce, i #convocati di #Baroni: assenti #Cetin e #Dermaku. Presente #Strefezza #NapoliLecce - Adlinismo_ : All'alba della quarta giornata inizia la mia serie settimanale sui pronostici. Per ora solo 1X2. Sassuolo Milan 2… - LaGazzettaWeb : Baroni: «Contro il mio ex Napoli, Lecce gioca per l'onore» -