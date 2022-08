Berrettini liquida Jarry e vola al 2° turno. Il conta - vittorie slam ora segna 40 (Di lunedì 29 agosto 2022) Il martello è tornato a picchiare: Matteo Berrettini, appena al secondo slam di questa stagione per lui a singhiozzo tra operazione alla mano destra e covid, super il 1° turno allo Us Open battendo ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 29 agosto 2022) Il martello è tornato a picchiare: Matteo, appena al secondodi questa stagione per lui a singhiozzo tra operazione alla mano destra e covid, super il 1°allo Us Open battendo ...

