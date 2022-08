Tutti gli errori capitali dei sindacati secondo Cazzola (Di domenica 28 agosto 2022) “Nei mesi precedenti la crisi – hanno scritto due importanti ex dirigenti della Cgil, Sergio Cofferati e Gaetano Sateriale su Huffington Post – non c’è stata quella illuminata supplenza delle forze sociali (come nel 92/93 con Amato e Ciampi) a riempire il vuoto della politica e sostenere un governo “tecnico” ma determinato e risolutivo. Non sappiamo se per colpa di Draghi o per timore dei cosiddetti corpi intermedi, si è persino assistito – prosegue l’articolo – a una sorta di presa di distanza neutralista rispetto alle dinamiche politiche, come se fossero indifferenti rispetto al futuro economico e sociale del Paese. Qui si misura – è la considerazione centrale – una cesura rispetto alla consolidata “responsabilità nazionale” delle forze sociali ed economiche: deciderà la storia se questa cultura dell’ “indipendenza” dalla politica è una innovazione necessaria che rafforza le ... Leggi su formiche (Di domenica 28 agosto 2022) “Nei mesi precedenti la crisi – hanno scritto due importanti ex dirigenti della Cgil, Sergio Cofferati e Gaetano Sateriale su Huffington Post – non c’è stata quella illuminata supplenza delle forze sociali (come nel 92/93 con Amato e Ciampi) a riempire il vuoto della politica e sostenere un governo “tecnico” ma determinato e risolutivo. Non sappiamo se per colpa di Draghi o per timore dei cosiddetti corpi intermedi, si è persino assistito – prosegue l’articolo – a una sorta di presa di distanza neutralista rispetto alle dinamiche politiche, come se fossero indifferenti rispetto al futuro economico e sociale del Paese. Qui si misura – è la considerazione centrale – una cesura rispetto alla consolidata “responsabilità nazionale” delle forze sociali ed economiche: deciderà la storia se questa cultura dell’ “indipendenza” dalla politica è una innovazione necessaria che rafforza le ...

