(Di sabato 27 agosto 2022) Nervi tesi, qualche parola di troppo e un accenno di rissa tra Vincenzoe Mario. Al termine della gara tra l' Adana Demirspor e l'Umraniye, vinta dalla squadra in cui milita l'ex ...

sportli26181512 : Clamoroso Balotelli: lite con Montella dopo una partita in Turchia!: Al termine della gara tra l'Adana Demirspor e… - Aleamoruso99 : @TommasoMandelli Il Milan è clamoroso su queste cose: mi ricordo anche uno 0-0 contro la Roma quando si vestì d'oro. Era l'era Balotelli -

Nervi tesi, qualche parola di troppo e un accenno di rissa tra Vincenzo Montella e Mario Balotelli. Al termine della gara tra l' Adana Demirspor e l'Umraniye, vinta dalla squadra in cui milita l'ex attaccante di Inter, Milan e Manchester City, i due sono stati protagonisti di un alterco. Al termine della gara tra l'Adana Demirspor e l'Umraniye, il tecnico italiano e il centravanti sono stati protagonisti di un alterco.