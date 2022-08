Audi annuncia l'impegno in Formula 1, è ufficiale (Di venerdì 26 agosto 2022) Quel che su Twitter è rivelato da Audi Sport con un teaser , nella pitlane di Spa - Francorchamps ha i colori della casa dei quattro anelli su una monoposto vera. Così si apre il venerdì del GP del ... Leggi su autosprint.corrieredellosport (Di venerdì 26 agosto 2022) Quel che su Twitter è rivelato daSport con un teaser , nella pitlane di Spa - Francorchamps ha i colori della casa dei quattro anelli su una monoposto vera. Così si apre il venerdì del GP del ...

Fprime86 : RT @sportmediaset: Audi sbarcherà in F1 nel 2026: alla Sauber al posto di Ferrari e Alfa? #Sauber #AlfaRomeo #F1 - Motorsport_IT : #F1 | #Audi ha annunciato questa mattina l'entrata in #Formula1 a partire dal 2026 con una power unit. Alla fine de… - alexsecchi83 : RT @P300it: F1 | Audi annuncia l’ingresso in Formula 1 a partire dal 2026 come motorista ? di Alessandro Secchi ?? - sportmediaset : Audi sbarcherà in F1 nel 2026: alla Sauber al posto di Ferrari e Alfa? #Sauber #AlfaRomeo #F1 - federicob95 : RT @P300it: F1 | Audi annuncia l’ingresso in Formula 1 a partire dal 2026 come motorista ? di Alessandro Secchi ?? -