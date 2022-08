Luca Trapanese dà una lezione a Giorgia Meloni sulle “devianze”

(Di giovedì 25 agosto 2022) La leader di FdIera finita al centro delle polemiche nei giorni scorsi per l’ormai nota card pubblicata dall’account ufficiale del suo partito (e da lei rilanciata) che inseriva tra le “” anche l’obesità e l’anoressia. Dopo l’intervento sul tema dell’ex sindaca di Formia Paola Villa, oggi ha detto la sua anche, assessore al welfare del Comune di Napoli, da anni attivo nel terzo settore per i disabili e, non ultimo, papà single omosessuale di una bambina con sindrome di down.risponde a: “Una persona obesa non può e non deve essere associata a chi delinque” All’interno del post su Facebook,...

Il post pubblicato sui social da Fratelli d'Italia, in cui sono state etichettate come devianze giovanili anche anoressia e obesità, ha suscitano fiumi di polemiche. Luca Trapanese, Assessore al Welfare del Comune di Napoli: "Cara Giorgia Meloni il suo post sulle devianze è già di per sè deviante perché confonde comportamenti antisociali e illeciti con problemi di natura patologica mettendo insieme vittime e carnefici.