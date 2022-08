Al Policlinico Gemelli primo intervento in Europa per la stenosi (Di giovedì 25 agosto 2022) Un ulteriore passo avanti nella cura delle stenosi coronariche è stato fatto al Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma grazie al nuovo stent a rilascio di farmaco (DES) Onyx Frontier di ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 25 agosto 2022) Un ulteriore passo avanti nella cura dellecoronariche è stato fatto alUniversitario Agostinodi Roma grazie al nuovo stent a rilascio di farmaco (DES) Onyx Frontier di ...

MonicaR09570209 : @MrESTINZIONE Al Policlinico Gemelli per chiamare l'ascensore al piano terra pigiano la freccia in giù, per indicar… - LuukieJFC : @chillong__ @SerieA @Fantacalcio A 1 solo se lo fai con gli infermi del reparto ustionati al Policlinico Gemelli, c… - pietropicciril1 : RT @PittHopkinsIT: In occasione del Pitt Hopkins Awareness Day vi aspettiamo il 17 settembre a Roma, presso il Policlinico Gemelli. Conveg… - PittHopkinsIT : In occasione del Pitt Hopkins Awareness Day vi aspettiamo il 17 settembre a Roma, presso il Policlinico Gemelli. C… - christian_fsi : @fattoquotidiano Analisi effettuate dalla dott.ssa Grazia Arcazzo del Policlinico Gemelli di Roma e dal dott. Joni… -