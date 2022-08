Il caso Dugin, lo spettro di Emmanuel Goldstein e l’ombra di Mongoose (Di mercoledì 24 agosto 2022) Quando un’indagine per omicidio viene chiusa in tempi record, magari in meno di un giorno, il sospetto che gli inquirenti vogliano celare o annacquare una scomoda verità sorge spontaneamente. E assume la forma di una recondita e inesprimibile convinzione, anche se contraria alla versione ufficiale delle autorità e della stampa, se di mezzo c’è un InsideOver. Leggi su it.insideover (Di mercoledì 24 agosto 2022) Quando un’indagine per omicidio viene chiusa in tempi record, magari in meno di un giorno, il sospetto che gli inquirenti vogliano celare o annacquare una scomoda verità sorge spontaneamente. E assume la forma di una recondita e inesprimibile convinzione, anche se contraria alla versione ufficiale delle autorità e della stampa, se di mezzo c’è un InsideOver.

_Nico_Piro_ : un compromesso come una vittoria alla sua opinione pubblica. Incognite del caso Dugin, i costi della guerra, i cadu… - alex_orlowski : a volte mi tocca cancellare un tweet, succede raramente, ma visto che non si è capito il senso, meglio toglierlo.… - jobettone : RT @Marco_dreams: Devo complimentarmi con i servizi segreti russi, hanno fatto passi da gigante: in un giorno hanno risolto il caso della f… - CesareInvictus : RT @_Nico_Piro_: un compromesso come una vittoria alla sua opinione pubblica. Incognite del caso Dugin, i costi della guerra, i caduti, le… - Enrico_Kine : RT @Marco_dreams: Devo complimentarmi con i servizi segreti russi, hanno fatto passi da gigante: in un giorno hanno risolto il caso della f… -