Affaritaliani : Muhammad Bin Abdul Karim Al-Issa sul senso religioso come valore - Profilo3Marco : RT @MeetingRimini: “Muhammad Bin Abdul Karim Al-Issa ci aiuterà a leggere il testo di don Giussani “Il senso religioso”. Potrebbe sembrare… - Profilo3Marco : RT @MeetingRimini: Sono felice di incontrarvi questa sera al meeting di Rimini per l’Amicizia tra i popoli. Questo forum mondiale important… - Profilo3Marco : RT @MeetingRimini: Anche i musulmani hanno celebrato Giussani, perché nell’Islam c’è un detto che dice: “La saggezza è la meta smarrita di… - Profilo3Marco : RT @MeetingRimini: 'Storia umana ha passato tante filosofie, ma si accorda su alcuni valori. Noi credenti la chiamiamo predisposizione alla… -

Agenzia askanews

Abdul Karim Al - Issa, Segretario Generale della Lega Musulmana ospite la Meeting di Rimini parla del senso religioso come insieme di valori comuni a tutti gli uomini e dell'importanza ..."L'attentato a Salman Rushdie negli Stati Uniti è un crimine e come tale non può essere accettato dall'islam". È quanto dichiara in un'intervista a TempiAbdul Karim Al - Issa, segretario generale della Lega musulmana mondiale (Mwl). La condanna dell'attentato a Rushdie L'ex ministro della Giustizia dell'Arabia Saudita, intervenuto ieri al ... Muhammad Bin Abdul Karim Al-Issa sul senso religioso come valore Muhammad Bin Abdul Karim Al-Issa sul senso religioso come valore Metti mi piace su Facebook per vedere notizie simili Fornisci una valutazione generale del sito: ...Rimini, 23 ago. (askanews) - Muhammad Bin Abdul Karim Al-Issa, Segretario Generale della Lega Musulmana ospite la Meeting di Rimini parla del ...