Kaspersky e Microsoft insieme per fornire servizi di Threat Intelligence agli utenti di Microsoft Sentinel

(Milano, 23 agosto 2022) - Kaspersky presenta l'integrazione dei Kaspersky Threat Data s con Microsoft Sentinel, una soluzione SIEM e SOAR cloud native, che avrà l'obiettivo di mettere a disposizione degli utenti di Microsoft Sentinel informazioni di contesto utili per le indagini e la risposta agli attacchi. Grazie a questa integrazione, i team di sicurezza aziendali possono estendere le capacità di rilevamento delle minacce informatiche e aumentare l'efficacia del triage iniziale degli alert, del Threat hunting o della risposta agli incidenti.

