Test: Qual è il tuo tatuaggio ideale? (Di lunedì 22 agosto 2022) I tattoo rendono indelebile un ricordo particolare, un momento speciale, un evento importante come un legame d'amore, l'affetto per un'amica, la nascita di un figlio, l'arrivo di un pet, ma anche un concetto fondamentale per la vita o i sentimenti. E parlano di noi anche agli altri, che diventano spettatori dei disegni che abbiamo sulla pelle e attraverso di essi possono capire Qualcosa di noi. Leggi anche: Perché ci facciamo i tatuaggi? Il loro significato psicologico I tatuaggi, però, non sono una caratteristica dei tempi più recenti: erano già diffusi ben 5000 anni fa. La ragazza tatuata più famosa dell'antichità è la Principessa di Altai, una giovane donna morta a circa 25 anni e ritrovata congelata nella sua sepoltura tra i ghiacci degli Altai, i monti più alti della Siberia. La sua mummia risale a circa 2600 anni fa e ha dei bellissimi tattoo sulle spalle, le ...

