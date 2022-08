La lezione di Reagan che il centrodestra deve imparare (Di domenica 21 agosto 2022) Un consiglio non richiesto ai leader del centrodestra arriva da un articolo, che sintetizza meglio di mille libri, in che cosa sia consistita la Reaganomics. A scriverlo, uno dei più ascoltati e meno noti economisti del presidente repubblicano, William Niskanen. Reagan e i suoi si trovarono a dover gestire la peggiore crisi economica degli ultimi cinquanta anni e si posero quattro obiettivi ambiziosi ma al tempo semplici da comunicare: ridurre la spesa pubblica, ridurre le aliquote marginali su lavoro e capitale, ridurre la regolamentazione pubblica e ridurre l’inflazione controllando l’offerta di moneta. Agli occhi di tutti sono i temi che, dopo quarant’anni, dobbiamo affrontare anche noi italiani. Il quarto obiettivo è ormai fuori dal controllo di ogni Paese europeo, è un affare della Banca centrale. Gli altri tre ci riguardano ... Leggi su nicolaporro (Di domenica 21 agosto 2022) Un consiglio non richiesto ai leader delarriva da un articolo, che sintetizza meglio di mille libri, in che cosa sia consistita laomics. A scriverlo, uno dei più ascoltati e meno noti economisti del presidente repubblicano, William Niskanen.e i suoi si trovarono a dover gestire la peggiore crisi economica degli ultimi cinquanta anni e si posero quattro obiettivi ambiziosi ma al tempo semplici da comunicare: ridurre la spesa pubblica, ridurre le aliquote marginali su lavoro e capitale, ridurre la regolamentazione pubblica e ridurre l’inflazione controllando l’offerta di moneta. Agli occhi di tutti sono i temi che, dopo quarant’anni, dobbiamo affrontare anche noi italiani. Il quarto obiettivo è ormai fuori dal controllo di ogni Paese europeo, è un affare della Banca centrale. Gli altri tre ci riguardano ...

