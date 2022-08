ISS | dallo Spazio cattive notizie per l’astronauta russo | attimi di vero terrore che hanno interrotto la sua EVA

(Di sabato 20 agosto 2022) Durante le operazioni di manutenzione esterna di uno dei bracci robotici della Stazione Spaziale Internazionale, trasmessa in live streaming dalla NASA, i due astronauti russi Oleg Artemyev e Denis Matveev sono occorsi in un incidente che ha lasciato tutti con il fiato sospeso. Per fortuna, però, le misure di sicurezza prontamente attivate dall’agenzia spaziale russa Roscosmosconsentito di scampare il peggio. Scopriamo i dettagli. L’imprevisto, per fortuna senza alcuna grave conseguenza per gli astronauti, è occorso Mercoledì 17 Agosto – ComputerMagazine.itSi è trattato di un’operazione di routine, definita in gergo tecnico EVA (ov: Extra Vehicular Activity) e, in gergo colloquiale, passeggiata spaziale, necessaria per effettuare operazioni di manutenzione ordinaria di uno dei bracci robotici esterni della Stazione Spaziale Internazionale. ...

