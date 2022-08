Perché su Twitter si parla sempre più di poliomelite (Di venerdì 19 agosto 2022) AGI - Su Twitter le conversazioni degli influencer sulla poliomelite sono aumentate del 200% negli ultimi tre mesi (periodo 15 maggio-15 giugno). A rilevarlo l'analisi di GlobalData, che attribuisce il dato allo scompiglio a livello internazionale, alimentato dal recente rilevamento di campioni di poliovirus nelle acque reflue degli Stati Uniti e del Regno Unito. Una situazione ulteriormente appesantita dall'aumento dei casi di vaiolo delle scimmie e dall'incombente sensazione di minaccia amplificata dalla lotta in corso contro il Covid-19. Sulla piattaforma social, il picco più recente è stato toccato nella seconda settimana di agosto, quando l'Agenzia per la sicurezza sanitaria del Regno Unito ha annunciato l'introduzione del vaccino antipolio inattivato (IPV) per i bambini di età compresa tra 1 e 10 anni per prevenire i casi di paralisi e ... Leggi su agi (Di venerdì 19 agosto 2022) AGI - Sule conversazioni degli influencer sullasono aumentate del 200% negli ultimi tre mesi (periodo 15 maggio-15 giugno). A rilevarlo l'analisi di GlobalData, che attribuisce il dato allo scompiglio a livello internazionale, alimentato dal recente rilevamento di campioni di poliovirus nelle acque reflue degli Stati Uniti e del Regno Unito. Una situazione ulteriormente appesantita dall'aumento dei casi di vaiolo delle scimmie e dall'incombente sensazione di minaccia amplificata dalla lotta in corso contro il Covid-19. Sulla piattaforma social, il picco più recente è stato toccato nella seconda settimana di agosto, quando l'Agenzia per la sicurezza sanitaria del Regno Unito ha annunciato l'introduzione del vaccino antipolio inattivato (IPV) per i bambini di età compresa tra 1 e 10 anni per prevenire i casi di paralisi e ...

Perché su Twitter si parla sempre più di poliomelite ' Gli esperti di salute su Twitter - si legge nell'analisi - s ono preoccupati per la trasmissione del poliovirus nella comunità , e quindi consigliano la vaccinazione contro la polio per prevenire e ...