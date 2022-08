“Non devi dire cavolate!”: pasticcio Manuel Bortuzzo, anche Lulù non può crederci (Di giovedì 18 agosto 2022) Segnalazioni fake per Manuel Bortuzzo, dopo la beffa smentisce tutto: un pasticcio incredibile per il nuotatore Manuel-Bortuzzo (Mediaset infinity)Il gossip bollente di questi ultimi giorni ha fatto impazzire il web. Manuel Bortuzzo dopo la fine della relazione con Lulù Selassié sembrava aver incontrato un’altra dolce metà nel suo percorso. Nelle ultime stories di Instagram, Deianira Marzano, l’esperta di gossip, aveva condiviso una segnalazione ricevuta che mostrava come l’ex concorrente del GF Vip fosse al volante di un’auto molto simile a quella condivisa dalla Tiktoker Angelica Benevieri. Se in un primo momento sembrava un vero scoop, in realtà in seguito la segnalazione si è rivelata falsa. A smontare tutto sono stati gli utenti Twitter che sono ... Leggi su direttanews (Di giovedì 18 agosto 2022) Segnalazioni fake per, dopo la beffa smentisce tutto: unincredibile per il nuotatore(Mediaset infinity)Il gossip bollente di questi ultimi giorni ha fatto impazzire il web.dopo la fine della relazione conSelassié sembrava aver incontrato un’altra dolce metà nel suo percorso. Nelle ultime stories di Instagram, Deianira Marzano, l’esperta di gossip, aveva condiviso una segnalazione ricevuta che mostrava come l’ex concorrente del GF Vip fosse al volante di un’auto molto simile a quella condivisa dalla Tiktoker Angelica Benevieri. Se in un primo momento sembrava un vero scoop, in realtà in seguito la segnalazione si è rivelata falsa. A smontare tutto sono stati gli utenti Twitter che sono ...

