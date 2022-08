Craxi | “Medvedev? Esternazioni irricevibili e fuori luogo”

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 18 agosto 2022) (Adnkronos) – “Da tempofadi questo tipo, io credo che siano, totalmentee segno di una personalità disturbata. Non meritano neanche una risposta”. Lo dice all’Adnkronos Stefania, presidente della Commissione esteri del Senato, di Forza Italia. “Noi gli amici di Putin? Sogno una sinistra che faccia una campagna elettorale sui contenuti”, continua, rispondendo a chi, come il collega della Camera Piero Fassino, parla di “candidati amici di Putin”. “Tutti in Europa negli anni scorsi – spiega ancora– hanno sperato di coinvolgere la Russia in un processo di integrazione europeo, da Prodi a Berlusconi. Ci saremo sbagliati tutti, ma il centrodestra ha dato una condanna ultimativa e definitiva di Putin, e ha ...