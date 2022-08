“Pronta a parlare”. Ilary Blasi, la verità sulla separazione con Francesco Totti a un passo (Di mercoledì 17 agosto 2022) Si avvicina l’autunno e con lui la possibilità che uno tra Francesco Totti e Ilary Blasi parli dopo la separazione. In questi giorni il settimanale Chi ha ricostruito la vicenda con divizia di particolari. “Ilary ha sempre creduto al marito. Nonostante gli indizi disseminati lungo il cammino del loro matrimonio, ha pensato che fossero dovuti all’invidia, alla cattiveria da salotto, al gossip becero. Preferiva credere a Totti piuttosto che essere assalita ogni giorno dai dubbi”. “E, dopo anni di voci e di sospetti, quando ha scoperto che, in effetti, Totti stava frequentando un’altra donna, Noemi Bocchi, da quasi un anno, le è crollato il mondo addosso. E tutto quello che ha sentito e che non ha voluto sentire, si è materializzato. È stata una ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 17 agosto 2022) Si avvicina l’autunno e con lui la possibilità che uno traparli dopo la. In questi giorni il settimanale Chi ha ricostruito la vicenda con divizia di particolari. “ha sempre creduto al marito. Nonostante gli indizi disseminati lungo il cammino del loro matrimonio, ha pensato che fossero dovuti all’invidia, alla cattiveria da salotto, al gossip becero. Preferiva credere apiuttosto che essere assalita ogni giorno dai dubbi”. “E, dopo anni di voci e di sospetti, quando ha scoperto che, in effetti,stava frequentando un’altra donna, Noemi Bocchi, da quasi un anno, le è crollato il mondo addosso. E tutto quello che ha sentito e che non ha voluto sentire, si è materializzato. È stata una ...

MicheleMagistr3 : @babelez @GDS17v @emmevilla Ad est di Berlino non hanno mai voluto sentir parlare di quote. La Danimarca prova a es… - GianlucaLomasto : @SpudFNVPN Giocatore box to box tecnico aggressivo internazionale con il vizietto del gol con la giocata sempre pro… - robzip7 : RT @ernestolivero: Se una persona non è pronta a comprendere un'osservazione è meglio tacere ed aspettare. Aiutiamoci a non giudicare mai,… - cleopheas : @MaryAngyP Per qualsiasi cosa puoi scrivermi in dm quando vuoi! Sono sempre pronta a parlare di questa saga ?? - lucagiovfort : RT @ernestolivero: Se una persona non è pronta a comprendere un'osservazione è meglio tacere ed aspettare. Aiutiamoci a non giudicare mai,… -