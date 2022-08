Chelsea | Tuchel | “La lite con Conte è stata divertente” | VIDEO

debbys1986 : #Tuchel non se l’è messa via… questa volta è l’allenatore del #Chelsea ad accendere la miccia. #CheTot #Conte - Gazzettino : #chelsea-Tottenham, #conte: «La lite con Tuchel? So io come risolvere la cosa...» - infoitsport : Chelsea-Tottenham, lite Tuchel-Conte: i due momenti di contatto - calciomercatoit : #Lukaku e il post misterioso su Instagram: 'replica' a #Tuchel? - PianetaMilan : .@ChelseaFC, @TTuchelofficial: 'La lite con #Conte è stata divertente' | #VIDEO - #ChelseaTottenham #ChelseaFC… -

FOTOGALLERY ©Getty Continua gallery %s Foto rimanenti Sport Premier, rissa tra Conte edurante- Tottenham. FOTO Scintille a bordo campo nel derby londinese. I due allenatori sono ...L'episodio Conte -, rissa in- Tottenham: che cos'è successo "Per fortuna che non ti ho visto. Uno sgambetto te lo saresti proprio meritato…" (con tre emoticon sorridenti) , ha ...E' stato un duello nel duello. Oltre Chelsea-Tottenham, anche Tuchel-Conte. «È stato come un confronto tra due giocatori che in campo si scontrano. Per me non è un ...Dopo i malfunzionamenti di ieri che hanno impedito la normale visione delle partite su Dazn, la Lega Serie A starebbe valutando di procedere per vie legali. Non si tratta della prima volta che Dazn pr ...