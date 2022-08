Al via la direzione Pd, tensione sulle liste: ecco tutti i nomi di Letta (Di lunedì 15 agosto 2022) Enrico Letta ape la direzione Pd a 12 ore di distanza dalla prima convocazione: caos nel partito per le liste. Molti i big esclusi Leggi su ilgiornale (Di lunedì 15 agosto 2022) Enricoape laPd a 12 ore di distanza dalla prima convocazione: caos nel partito per le. Molti i big esclusi

fisco24_info : Elezioni: al via la direzione del Pd dopo più rinvii, si discute sulle candidature: Letta: 'La candidatura di Casin… - Parlamenteide : fonti Dem - dell'intervento del segretario del #Pd, Enrico #Letta aprendo la Direzione nazionale del partito sulle… - Max46989159 : RT @fatina909: ???????? BRUTTISSIME NOTIZIE PURTROPPO, E SEMBREREBBERO CONFERMATE! IL 18 AGOSTO MOBILITAZIONE MASSIMA ALLA SFATTORIA DEGLI ULT… - ontherailaway : RT @martinoloiacono: Al via al direzione del #Pd - MediasetTgcom24 : Al via dopo tre rinvii la Direzione Pd sulle liste #elezioni #pd #berlusconi #calenda #voto -