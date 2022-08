Ronaldo Inter | il retroscena e la risposta dei nerazzurri

LuigiBevilacq17 : RT @AmalaTV_: Proprio una BreakingNews quella di Ronaldo, CR7, proposto a #Inter e #Milan… - it_inter : #Ronaldo nelle scorse settimane è stato proposto anche all'Inter, destinazione gradita a Cristiano: il tentativo di… - CalcioNews24 : Il retroscena su #Ronaldo e l'#Inter ?? - karn0v : RT @sportmediaset: Ronaldo si offre, no nerazzurro | Marotta: 'Sostituire Ranocchia' #Inter #Ronaldo #Marotta - peppesass : RT @sportmediaset: Ronaldo si offre, no nerazzurro | Marotta: 'Sostituire Ranocchia' #Inter #Ronaldo #Marotta -

INVIATO A LECCE - Cristianonelle scorse settimane è stato un' opportunità di mercato sia per l'sia per il Milan . Diciamo tra fine giugno e inizio luglio quando il club di viale della Liberazione e quello di via ......45 Bari - Palermo CALCIO - SERIE A 18:30 Torino - Lazio 18:30 Udinese - Salernitana 20:45- ...00 Girona FC - Getafe Leggi anche Ecco la Premier - Nba, Klopp insegue Guardiola, soloè in ...Secondo il Corriere dello Sport, qualche settimana fa Cristiano Ronaldo è stato offerto da Jorge Mendes sia all'Inter che al Milan. Il portoghese ...Tra fine giugno e inizio luglio i due club di Milano hanno ricevuto una chiamata dall’agente del portoghese: ecco com’è andata ...