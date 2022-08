Monza | immigrato marocchino perseguita e minaccia di morte una quindicenne

(Di sabato 13 agosto 2022) I carabinieri di Agrate Brianza in provincia dihanno notificato ad un30enne un’ordinanza di custodia cautelare per “stalking” emessa dal Gip del Tribunale del capoluogo brianzolo su richiesta avanzata dalla locale Procura della Repubblica, perché avrebbeto eto dil’ex fidanzata minorenne e i suoi familiari. Il giovane, disoccupato con precedenti di polizia, non accettando la fine della propria relazione sentimentale, avrebbe iniziato ad inviarle incessantemente messaggi minatori e offensivi., la denuncia della vittima L’attività è stata avviata a seguito di una dettagliata denuncia presentata ad aprile dalla vittima accompagnata dai genitori dai Carabinieri di Agrate Brianza, in cui aveva descritto le vessazioni psicologiche e fisiche ...

