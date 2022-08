LIVE Triathlon, Europei 2022 in DIRETTA: 4 in fuga nella parte di corsa, gli italiani perdono terreno (Di sabato 13 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.22 Gli atleti raggiungono il rilevamento dei 3.8km nella parte di corsa. Al comando il quartetto con Pereira, Bergere, le Corre e Lehmann, con Coninx e Schomburg che non mollano e rimangono a circa 5-6 secondi. 17.17 Gli altri azzurri, Sarzilla si porta in 15a posizione a 54 secondi, mentre Pozzatti crolla in 29° a 1:08. 17.16 Sesto Coninx a 5 secondi, poi Westermann, Hellwig, Knabl e Devay. 11° Azzano che cede subito 16 secondi 17.15 Siamo giunti al rilevamento degli 1.3 km. Al comando si è formato un gruppetto di 4 atleti con Pereira, Bergere, le Corre e Lehmann, quindi Schomburg quinto a 3 secondi 17.13 Come accaduto nel nuoto e in bici, gli atleti vanno al massimo e non si concedono il minimo respiro! Hellwig cerca subito di forzare 17.11 E ora non si ... Leggi su oasport (Di sabato 13 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.22 Gli atleti raggiungono il rilevamento dei 3.8kmdi. Al comando il quartetto con Pereira, Bergere, le Corre e Lehmann, con Coninx e Schomburg che non mollano e rimangono a circa 5-6 secondi. 17.17 Gli altri azzurri, Sarzilla si porta in 15a posizione a 54 secondi, mentre Pozzatti crolla in 29° a 1:08. 17.16 Sesto Coninx a 5 secondi, poi Westermann, Hellwig, Knabl e Devay. 11° Azzano che cede subito 16 secondi 17.15 Siamo giunti al rilevamento degli 1.3 km. Al comando si è formato un gruppetto di 4 atleti con Pereira, Bergere, le Corre e Lehmann, quindi Schomburg quinto a 3 secondi 17.13 Come accaduto nel nuoto e in bici, gli atleti vanno al massimo e non si concedono il minimo respiro! Hellwig cerca subito di forzare 17.11 E ora non si ...

