TgLa7d del 12 agosto 2022

(Di venerdì 12 agosto 2022) Berlusconi "Se passa il presidenzialismo dimissioni di Mattarella" Maltempo colpisce tutto il Sud. Stromboli in ginocchio invasa da fango e detriti Roma, scavano un tunnel forse per una rapina. Uomo ...

TgLa7 : I principali fatti del giorno del TgLa7d del #3agosto -

TGLA7

Berlusconi "Se passa il presidenzialismo dimissioni di Mattarella" Maltempo colpisce tutto il Sud. Stromboli in ginocchio invasa da fango e detriti Roma, scavano un tunnel forse per una rapina. Uomo ...Emergenza anche in Francia - Fatto l'accordo: Azione e Italia viva insieme alle elezioni Meloni: "Noi pericolo per la democrazia Sciocchezze" Trump nei guai per fatti6 gennaio e frodi fiscali ... TgLa7d del 10 agosto 2022