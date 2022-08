Juve Stabia scatenata: ufficiali due arrivi e due partenze (Di giovedì 11 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiCastellammare di Stabia (Na) – Quattro operazioni in colpo solo. La Juve Stabia continua a operare sul mercato, mettendo a disposizione del tecnico Colucci il difensore Mignanelli e il centrocampista Berardocco. Lasciano le vespe, invece, Ceccarelli e Schiavi, entrambi hanno firmato la risoluzione del contratto. Questi i comunicati ufficiali: MIGNANELLI – La S.S. Juve Stabia comunica l’accordo per l’acquisizione delle prestazioni sportive dall’US Avellino 1912, del difensore Daniele Mignanelli, classe ’93, fino al 30 giugno 2024. Il calciatore, nativo di Cantù, cresciuto calcisticamente nel Novara, ha vestito le maglie di Lecco, Pro Patria, Reggiana, Pescara, Ascoli, Viterbese, Carrarese e Modena. Queste le prime dichiarazioni: “Arrivo in piazza prestigiosa, ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 11 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiCastellammare di(Na) – Quattro operazioni in colpo solo. Lacontinua a operare sul mercato, mettendo a disposizione del tecnico Colucci il difensore Mignanelli e il centrocampista Berardocco. Lasciano le vespe, invece, Ceccarelli e Schiavi, entrambi hanno firmato la risoluzione del contratto. Questi i comunicati: MIGNANELLI – La S.S.comunica l’accordo per l’acquisizione delle prestazioni sportive dall’US Avellino 1912, del difensore Daniele Mignanelli, classe ’93, fino al 30 giugno 2024. Il calciatore, nativo di Cantù, cresciuto calcisticamente nel Novara, ha vestito le maglie di Lecco, Pro Patria, Reggiana, Pescara, Ascoli, Viterbese, Carrarese e Modena. Queste le prime dichiarazioni: “Arrivo in piazza prestigiosa, ...

