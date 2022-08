Incendi, la Gironda in fiamme: evacuate circa 10mila persone in Francia (Di giovedì 11 agosto 2022) Un Incendio di proporzioni vastissime sta infuocando la Gironda, in Francia. Sono infatti circa diecimila le persone evacuate, per gli Incendi che stanno devastando la regione. Sono 6.200 gli ettari ... Leggi su globalist (Di giovedì 11 agosto 2022) Uno di proporzioni vastissime sta infuocando la, in. Sono infattidiecimila le, per gliche stanno devastando la regione. Sono 6.200 gli ettari ...

Corriere : Francia, le fiamme devastano la Gironda: 10mila persone evacuate - greenMe_it : Apocalisse di fuoco in Francia, oltre 10mila persone costrette ad abbandonare le case in Gironda - blogLinkes : Francia sconvolta dagli incendi, 10mila persone evacuate in Gironda - angiuoniluigi : RT @rassegnally: #primapagina #11agosto #FrontPage In #Francia ricomincia “l’incubo senza fine” (@le_Parisien) degli #incendi in Girond… - vgrienti : RT @TV2000it: Il #TG2000 delle 8.30 ?? -