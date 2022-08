Supercoppa Europea, Ancelotti sogna l’ennesimo record di un’incredibile carriera (Di mercoledì 10 agosto 2022) Vincendo la Supercoppa Europea, Ancelotti otterrebbe l’ennesimo record nella sua carriera: ecco la statistica Questa sera la finalissima di Supercoppa assegna il primo trofeo europeo della nuova stagione. In campo l’Eintracht, orfano del futuro bianconero Kostic, e il Real Madrid di Ancelotti che punta all’ennesimo record. Vincendo contro i tedeschi, infatti, il tecnico di Reggiolo porterebbe in bacheca la quarta Supercoppa Europea della sua straordinaria carriera, fissando un record che nessuno ha mai raggiunto fino ad ora. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 10 agosto 2022) Vincendo laotterrebbenella sua: ecco la statistica Questa sera la finalissima diassegna il primo trofeo europeo della nuova stagione. In campo l’Eintracht, orfano del futuro bianconero Kostic, e il Real Madrid diche punta al. Vincendo contro i tedeschi, infatti, il tecnico di Reggiolo porterebbe in bacheca la quartadella sua straordinaria, fissando unche nessuno ha mai raggiunto fino ad ora. L'articolo proviene da Calcio News 24.

