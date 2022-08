Salvini: "Estendere flat tax delle partite Iva. Fase 2 a famiglie e dipendenti" (Di mercoledì 10 agosto 2022) Milano, 10 agosto 2022 Il nostro obiettivo è alzare il tetto per la flat tax per le partite Iva da 65mila a 100mila euro. E nella Fase due cominciare a Estendere fino a 50mila anche a famiglie e ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 10 agosto 2022) Milano, 10 agosto 2022 Il nostro obiettivo è alzare il tetto per latax per leIva da 65mila a 100mila euro. E nelladue cominciare afino a 50mila anche ae ...

