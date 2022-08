Vuelta a España 2022, Luis Angel Mate: “Voglio piantare un albero per ogni chilometro che farò in fuga” (Di martedì 9 agosto 2022) Un uomo sempre all’attacco, che sfrutterà il suo stile di corsa per una causa importante. Luis Angel Mate ha annunciato che per ogni chilometro in fuga alla prossima Vuelta di Spagna: “farò piantare un albero”. Un post su Instagram dell’iberico della Euskaltel-Euskadi, tra i più esperti in gruppo e ovviamente tra i veterani della propria compagine (per lui undici partecipazioni nella corsa di casa). Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Luis A?ngel Mate? Mardones (@LuisAngelMate) Foto: Lapresse Leggi su oasport (Di martedì 9 agosto 2022) Un uomo sempre all’attacco, che sfrutterà il suo stile di corsa per una causa importante.ha annunciato che perinalla prossimadi Spagna: “un”. Un post su Instagram dell’iberico della Euskaltel-Euskadi, tra i più esperti in gruppo e ovviamente tra i veterani della propria compagine (per lui undici partecipazioni nella corsa di casa). Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso daA?ngel? Mardones (@) Foto: Lapresse

