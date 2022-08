"Hanno una paura fott***, faranno di tutto per...": Paragone fuori controllo in diretta tv | Video (Di martedì 9 agosto 2022) Italexit potrebbe avere buone possibilità di entrare in Parlamento. Stando all'ultimo sondaggio realizzato per il Tg di La7, la forza politica di Gianluigi Paragone è in crescita al 3,3%. Intervistato da Paolo Celata a La corsa al voto, l'ex M5s ha però manifestato un certo fastidio nel commentare i sondaggi, essendo convinto che verrà fatto di tutto per arrestare la sua corsa. Paragone ha citato il caso di Milano, che evidentemente è ancora una ferita aperta per lui: “Lì abbiamo superato l'asticella del 3%, poi qualcuno ci ha fregato i voti. Quando devi stabilire chi supera la soglia conta il sindaco e non le liste e infatti c'è il voto disgiunto, guarda caso sul sottoscritto Hanno detto che contano le liste. Allora il voto disgiunto che senso ha? Qualcuno di sicuro mi ha fregato i voti, sentinelle ai seggi ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 9 agosto 2022) Italexit potrebbe avere buone possibilità di entrare in Parlamento. Stando all'ultimo sondaggio realizzato per il Tg di La7, la forza politica di Gianluigiè in crescita al 3,3%. Intervistato da Paolo Celata a La corsa al voto, l'ex M5s ha però manifestato un certo fastidio nel commentare i sondaggi, essendo convinto che verrà fatto diper arrestare la sua corsa.ha citato il caso di Milano, che evidentemente è ancora una ferita aperta per lui: “Lì abbiamo superato l'asticella del 3%, poi qualcuno ci ha fregato i voti. Quando devi stabilire chi supera la soglia conta il sindaco e non le liste e infatti c'è il voto disgiunto, guarda caso sul sottoscrittodetto che contano le liste. Allora il voto disgiunto che senso ha? Qualcuno di sicuro mi ha fregato i voti, sentinelle ai seggi ...

romeoagresti : #Szczesny, a causa di un fastidio avvertito alla fine del primo tempo della partita con l’Atletico Madrid, è stato… - matteosalvinimi : Pene più severe per chi abbandona o maltratta un animale. Quei cuccioli sono parte delle nostre famiglie, non sono… - HuffPostItalia : Flat tax, pensioni, taglio Iva. Le proposte del centrodestra hanno una controindicazione: sfondano i conti pubblici - Marinotoma : RT @Lidia_Undiemi: Il green pass è un lasciapassare autoritario, capace di aprire le porte dell’inferno della dittatura. Hanno discriminato… - Azzo_ne_so : RT @CuoreAnzianoMN: ?? CUCCIOLE TAGLIA PICCOLA CERCANO FAMIGLIA! ?? Hanno circa 3 mesi e si trovano in un canile della Puglia. Per una buon… -