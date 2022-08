La Dama Velata | picco di ascolti | i telespettatori fanno una richiesta

Leggi su vesuvius

(Di lunedì 8 agosto 2022)diregistrato per La, che continua a conquistare i: arriva ladiretta alla Rai L’estate è sicuramente uno dei periodi più particolari per quanto riguarda i palinsesti televisivi. I programmi di punta vanno in vacanza, seguendo un po’ i ritmi dell’anno accademico, concludendo i loro cicli autunnali, in partenza a settembre, o invernali, in partenza a gennaio. La stagione calda, dunque, è il momento in cui tornano le repliche. La, Miriam Leone e Lino Guanciale (Foto Instagram)Anche su queste c’è una grande valutazione dietro, basata su un’analisi delle trasmissioni più amate durante l’anno appena concluso, oppure su un “ripescaggio” di produzioni passate. Sembrerebbe ...