Gazzetta | Ronaldo è il problema principale di Ten Hag

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 8 agosto 2022) Cristianoè ildi Ten Hag, scrive ladello Sport il giorno dopo della sconfitta rimediata dai Red Devils nella prima giornata di Premier contro il Brighton. L’attaccante portoghese ha giocato 40’, mostrando che è ancora il miglior giocatore in squadra, ma la questione non è di condizione fisica, è che CR7 ha chiesto di andarsene e invece è rimasto. Nonostante le numerose voci di mercato, alcune delle quali avevano accostato il campione portoghese ex Juve anche al Napoli, secondo la rosearischia di dover restare per tutta la stagione allo Unitedper mancanza di alternative. Col muso lungo, con ogni sua mossa scrutinata, col tecnico e i compagni che devono inevitabilmente rispondere a domande su di lui ogni volta che parlano con i giornalisti, complice il ...