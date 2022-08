Calciomercato Napoli, le ultime notizie su Raspadori. Idea Nandez per la mediana (Di lunedì 8 agosto 2022) Napoli - Espanyol 0 - 0: sbadigli e tensione Napoli, 8 agosto 2022 - L'imminente passaggio di Fabian Ruiz al Paris Saint - Germain sbloccherà l'intero mercato del Napoli , che grazie anche al sempre ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 8 agosto 2022)- Espanyol 0 - 0: sbadigli e tensione, 8 agosto 2022 - L'imminente passaggio di Fabian Ruiz al Paris Saint - Germain sbloccherà l'intero mercato del, che grazie anche al sempre ...

DiMarzio : #Calciomercato | Il @PSG_inside vuole Fabian #Ruiz, calciatore che il @sscnapoli non vorrebbe perdere a zero: le ul… - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @sscnapoli e @SassuoloUS si avvicinano a piccoli passi all'accordo finale per #Raspadori - DiMarzio : . @sscnapoli, a centrocampo può tornare di moda il nome di Nahitan #Nandez - Salvato95551627 : RT @DiMarzio: #Calciomercato, @sscnapoli | #Raspadori titolare con il @SassuoloUS: dopo la partita nuovi contatti per l'intesa https://t.c… - GioFrezzetti : RT @DiMarzio: #Calciomercato, @sscnapoli | #Raspadori titolare con il @SassuoloUS: dopo la partita nuovi contatti per l'intesa https://t.c… -